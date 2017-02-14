Гарант в Израиле

Планета гарантов в Израиле
Гарант (от фр. garantir - обеспечивать, ручаться) - государство, юридическое или физическое лицо, дающее гарантию, поручитель. Гарант берет на себя вторичную ответственность по уплате долга того лица, платежеспособность которого он гарантирует. Гарант обязан исполнять обязательство за должника только в том случае, если последний не удовлетворяет требований кредитора.
Гаранты для съема квартир
Гарант частным лицам для аренды квартиры, помещений для бизнеса в Израиле
Гаранты на ссуды
Мы предоставляем гарантов для получения ссуды во всех банках Израиля для частных клиентов и для бизнеса
Гаранты для хостелей
Гаранты на квартиры от "Амидара" для министерства здравоохранения в Израиле
Гаранты для аренды квартир
Гаранты для съема квартир, офисов, помещений в Израиле
Требуются 2 гаранта с зарплатой 6-7 тыс шекелей.
Вы можете заказать гарантийный вексель, чеки (штар хоф), для заполнения суммы залога при съеме картиры, помещения.
Заказ можно сделать в день подписания договора. Мы бережем ваше время.
Гаранты на ссуды в Израиле
Мы предоставляем гарантов для всех банков в Израиле.
Для получения ссуды к гарантам предъявляются повышенные требования :
Минимум 1-2 гаранта с зарплатой 6-7 тыс.шекелей
Стаж работы гарантов на одном месте 1-2 года
Распечатка из банка о поступлении зарплаты за последние 3 месяца
3 ведомости о зарплате (тлуш маскорет).
Гаранты на Амидар и Амигур в Израиле
Гаранты для хостелей - для министерства здравоохранения (мисрад бриют)
Требуются 2 гаранта с ведомостью о зарплате (тлуш маскорет)
Всегда надо заранее договариваться со служащей "Амидар" и "Амигур" о времени подписания гарантами договора
На все свои документы следует сделать копии в 2-х экземплярах
Внимательно относиться к процедуре оформления
Гарант для выезда из Израиля
Помогаем выехать из Израиля
Гарантов
Выданных ссуд
Гарантов на хостел
Гарантов в Банках
Требуются гаранты!
Желающим подработать гарантом, оплата 5000 шекелей в день!
На Амидар - Амигур
На съем квартир, помещений
На машканту, ссуды
Гаранты для развода
Гаранты для подписи в суде
Гаранты для подписи в залогах
Наши новости
Новости в сфере гарантов в Израиле
Что говорят наши клиенты
Быковы Петр и Лариса
Чета пенсионеров, Ашкелон
Когда компания Амидар сообщила нам, что мы можем получить квартиру в г. Ашкелон, нашему счастью не было предела. Но, неожиданно для себя, мы столкнулись с большой проблемой - отсутствие гарантов для подписания договора. По совету друзей обратились "Планета гарантов ". Благодаря фирме все вопросы в получении квартиры были решены.
Марина Бронштейн
Студентка, Бат Ям
Так как в Израиле я недавно, у меня не было гарантов для съема квартиры, я обратилась в "Планета гарантов " Мне предоставили двух приличных мужчин для заключения договора. Они мне помогли с переводом, были очень доброжелательны, пришли без опоздания. Большое спасибо, я очень довольна предоставленной услугой и в дальнейшем буду сама заказывать и рекомендовать всем знакомым иметь дело с гарантами только в этой фирме.
Галина Коган
Служащая, Петах Тиква
В 93 году мы с мужем купили 22 недели отдыха в Клаб Отеле Каждый год мы ездили отдыхать и были очень довольны. Но в 2001 году мой муж умер и я вернулась в Украину. Дочь со своей семьей ездила отдыхать вместо меня. Последнее время расходы по содержанию Клаб отеля выросли чрезмерно, и мы не знали, что нам делать. В "Планета гарантов " нас проконсультировали и помогли законно выйти из этой ситуации. Нашей радости нет предела.
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