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до 200 000$. заработки гарантом до 5000 шекелей в день

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Планета гарантов в Израиле

Гарант (от фр. garantir - обеспечивать, ручаться) - государство, юридическое или физическое лицо, дающее гарантию, поручитель. Гарант берет на себя вторичную ответственность по уплате долга того лица, платежеспособность которого он гарантирует. Гарант обязан исполнять обязательство за должника только в том случае, если последний не удовлетворяет требований кредитора.

Гаранты для съема квартир

Гарант частным лицам для аренды квартиры, помещений для бизнеса в Израиле

Гаранты на ссуды

Мы предоставляем гарантов для получения ссуды во всех банках Израиля для частных клиентов и для бизнеса

Гаранты для хостелей

Гаранты на квартиры от "Амидара" для министерства здравоохранения в Израиле

Гаранты для аренды квартир

Гаранты для съема квартир, офисов, помещений в Израиле

Гарант в Израиле
Требуются 2 гаранта с зарплатой 6-7 тыс шекелей.
Вы можете заказать гарантийный вексель, чеки (штар хоф), для заполнения суммы залога при съеме картиры, помещения.
Заказ можно сделать в день подписания договора. Мы бережем ваше время.

Гаранты на ссуды в Израиле

Мы предоставляем гарантов для всех банков в Израиле.

Для получения ссуды к гарантам предъявляются повышенные требования :

Гарант на банки в Израиле
Минимум 1-2 гаранта с зарплатой 6-7 тыс.шекелей
Стаж работы гарантов на одном месте 1-2 года
Распечатка из банка о поступлении зарплаты за последние 3 месяца
3 ведомости о зарплате (тлуш маскорет).

Гаранты на Амидар и Амигур в Израиле

Гаранты для хостелей - для министерства здравоохранения (мисрад бриют)

Гаранты на Амидар и Амигур в Израиле
Требуются 2 гаранта с ведомостью о зарплате (тлуш маскорет)
Всегда надо заранее договариваться со служащей "Амидар" и "Амигур" о времени подписания гарантами договора
На все свои документы следует сделать копии в 2-х экземплярах
Внимательно относиться к процедуре оформления

Гарант для выезда из Израиля

Помогаем выехать из Израиля

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Открываем выезд из Израиля!

  • Успех 100%.
  • Оплата после результата.
  • Телефон для выезда: 053-300-3808
Гарантов
Выданных ссуд
Гарантов на хостел
Гарантов в Банках

Требуются гаранты!

Желающим подработать гарантом, оплата 5000 шекелей в день!

На Амидар - Амигур

На съем квартир, помещений

На машканту, ссуды

Гаранты для развода

Гаранты для подписи в суде

Гаранты для подписи в залогах

    Наши новости

    Новости в сфере гарантов в Израиле

    Что говорят наши клиенты

    Быковы Петр и Лариса

    Чета пенсионеров, Ашкелон

    Когда компания Амидар сообщила нам, что мы можем получить квартиру в г. Ашкелон, нашему счастью не было предела. Но, неожиданно для себя, мы столкнулись с большой проблемой - отсутствие гарантов для подписания договора. По совету друзей обратились "Планета гарантов ". Благодаря фирме все вопросы в получении квартиры были решены.

    Марина Бронштейн

    Студентка, Бат Ям

    Так как в Израиле я недавно, у меня не было гарантов для съема квартиры, я обратилась в "Планета гарантов " Мне предоставили двух приличных мужчин для заключения договора. Они мне помогли с переводом, были очень доброжелательны, пришли без опоздания. Большое спасибо, я очень довольна предоставленной услугой и в дальнейшем буду сама заказывать и рекомендовать всем знакомым иметь дело с гарантами только в этой фирме.

    Галина Коган

    Служащая, Петах Тиква

    В 93 году мы с мужем купили 22 недели отдыха в Клаб Отеле Каждый год мы ездили отдыхать и были очень довольны. Но в 2001 году мой муж умер и я вернулась в Украину. Дочь со своей семьей ездила отдыхать вместо меня. Последнее время расходы по содержанию Клаб отеля выросли чрезмерно, и мы не знали, что нам делать. В "Планета гарантов " нас проконсультировали и помогли законно выйти из этой ситуации. Нашей радости нет предела.

    Контакты для связи

    Напишите или позвоните нам

    Телефон:

    053-300-3808

    Email:

    support@garantivisraeli.co.il

    help@garantivisraeli.co.il

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